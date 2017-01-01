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تخلص من التهابات الحلق والحنجرة بتناول الموز والعرقسوس

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تخلص من التهابات الحلق والحنجرة بتناول الموز والعرقسوس تخلص من التهابات الحلق والحنجرة بتناول الموز والعرقسوس

>كتبت سماح لبيب

أكد الدكتور آدم محمد آدم، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة، أن هناك الكثير من الوسائل الطبيعية التى يجب أن يتم اتخاذها فى فترة تقلبات الطقس، سواء من انخفاض درجات الحرارة، أو ظهور الرياح الشديدة، وهذه الوسائل الطبيعية تساعد على الحماية من التهاب جيوب الأنفية، والحنجرة، وأهمها:

 

1- ارتداء الكمامة خلال فترة تقلبات الطقس الشديدة، خاصة أن الرياح من عوامل نقل الفيروسات.

2- لا بد من الاستنشاق عن طريق الأنف والمضمضه بالفم بالمياه الدافئة والملح، والمياه الدافئة والنعناع.

3- تناول الفواكه التى تحتوى على فيتامينات تساهم فى التئام الأوعية ومضادة للأكسدة ومنها الموز، والتفاح، إضافة إلى أن تناول مشروب العرقسوس الذى يساهم فى دعم الأوعية الدموية بصورة ملحوظة.


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