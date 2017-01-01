الأطباء ينصحونك: استقبل 2017 وأنت بتضحك.. انسى همومك وابعد عن الأمراض

كتبت أمل علام

منذ ساعات قليلة استقبلنا عام جديد 2017، والأطباء ينصحونك فى بداية هذا العام الجديد ومن أجل صحة نفسية متفائلة حاول تغيير نمط حياتك، وابعد عن السمنة ومارس الرياضة، وإذا كنت ترغب فى تحسين حالتك النفسية اضحك، فالضحك مهم جدا لحياتك فهو يحميك من الأمراض، ويجنبك الإصابة بالكثير من المشاكل الصحية التى تتعرض لها، ونقول لك فى هذا العام الجديد 2017 اضحك، فالضحك قد يغنيك عن الإصابة بالعديد من الأمراض، ويجنبك الكثير من الأمراض النفسية الكثيرة التى قد تلحق بك.

تخلص من الاكتئاب بالعلاج بالضحك

قال الدكتور جمال أبو العزايم، أستاذ الطب النفسى الرئيس السابق للاتحاد العالمى للصحة النفسية، إن هناك ما يسمى العلاج بالضحك، فمرضى الاكتئاب الذين لا يظهرون تحسنا مع بعض أدوية الاكتئاب المختلفة يحتاج الأطباء لتطبيق العلاج بالضحك معهم.

الضحك يفرز مادة الدوبامين بالمخ وتخلصك من الاكتئاب

وأضاف الدكتور جمال أبو العزايم أن الضحك يفرز مادة الدوبامين، والتى تؤثر تأثيرا جوهريا على تدفق الرسائل الكهرومغناطيسية فى مناطق الإحساس والوجدان، مما يؤثر على الفص الأمامى للمخ بطريقة إيجابية، ويحسن المزاج والحالة النفسية، ويخصلك من الاكتئاب، موضحا أن الفص الأمامى للمخ هى طريقة التفكير المنطقى، وحل المشكلات والبحث عن حلول ابتكاريه واستخدام كل ما قد سجله المخ من معلومات بشكل إيجابى فى حياتنا، فى حين أن مرضى الاكتئاب تتحكم فيهم منطقة وسط المخ التى تختص بالحب، والكرة والجنس، ولا توجد بها مفاهيم منطقية، فالضحك والابتسام والخروج إلى المتنزهات واكتشاف البيئة المحيطة يؤدى إلى الخروج من العواطف السلبية والملل ويحسن الحالة النفسية والمزاجية، ويساعدك على التخلص من الاكتئاب والحزن.