شاهد..دبي تنثر النور في العالم بعروض مذهلة خلال احتفالات العام الجديد

مرةً أخرى، أبهرت دبي العالم بأسره مع عروض الألعاب النارية المذهلة ضمن احتفالات العام الجديد التي نظمتها "إعمار العقارية" لتودّع عاماً مضى، وتستقبل عاماً جديداً بأسلوب عنوانه التألق.

واجتمع مئات آلاف الزوار من كافة أنحاء العالم حول "برج خليفة"، في حدث شهد متابعة المليارات من خلال النقل التلفزيوني المباشر والبث الحي عبر "تويتر".

وقبل لحظات من منتصف الليل، خيّم الظلام على كافة أرجاء "وسط مدينة دبي"، لتصدح بعد ذلك مقطوعة موسيقية خاصة من "استوديوهات ظبيوود"، وتم تسجيلها بين دبي والقاهرة بمشاركة أكثر من 80 عازفاً، لتعلن بدء الاحتفال بحلول العام الجديد. وهنا، انطلق صقر متألق لينير السماء معلناً قرب حلول العام الجديد، وبدء العد التنازلي مع تشكيلات بصرية رائعة من الأنوار والليزر وصولاً إلى اللحظة التي يترقبها العالم عندما ازدان "برج خليفة" بملايين الأضواء وأحاطت به آلاف الألعاب النارية.

وفي والوقت ذاته، ظهرت عبارات التهاني بالعام الجديد باللغتين العربية والإنجليزية على شاشات LED على واجهة البرج.

أما الاحتفالات التي أعقبت ذلك فكانت استثنائية بكل المقاييس، مع الألعاب النارية وعروض الليزر وتصاميم LED بأطياف وألوان وأشكال متنوعة امتدت من "برج خليفة" إلى كافة أرجاء "وسط مدينة دبي".

وحمل كل تصميم طابعاً مختلفاً جاء أكثر تميزاً من سابقه، وسط إعجاب الحاضرين بالمشهد البصري المذهل الذي أنار سماء المدينة.

وتم تصميم عروض الألعاب النارية لتقدم تعابير فنية مستقاة من التراث الإماراتي العريق، تحاكي بدقة فائقة أشكال الصقور المحلقة والمذنبات وتموجات الرقصات العربية التقليدية. وازدادت الأجواء سحراً مع عروض الماء والنار المنتاغمة التي شهدتها نوافير "دبي فاونتن" خصيصاً في هذه المناسبة.

ولم تنتهِ الاحتفالات هنا، بل حل الظلام مجدداً على أجواء المكان، وعاد الصقر المتألق ليحلق في السماء، متجهاً نحو قناة دبي المائية، ومنها إلى موقع مشروع "خور دبي" المرتقب. وأعقب ذلك المزيد من الألعاب النارية التي رسمت تتابعات ضوئية امتدت بين "برج خليفة" و"قناة دبي" و"خور دبي" لتؤلف الألوان والألعاب النارية شكل تصميم البرج الجديد المنتظر، الذي تطوره "إعمار العقارية". وشكل هذا المشهد البانورامي صلة وصل بصرية بين اثنين من المعالم الكبيرة التي تجسد حاضر دبي المجيد ومستقبلها المزدهر.

بهذه المناسبة قال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية": "ها هي دبي تبهر العالم مجدداً في احتفالية رائعة حملت كعادتها الرسائل الإيجابية والأمل والتفاؤل للعالم، لتدعو الجميع لزيارة مدينتنا الساحرة والإقامة فيها. وجاءت العروض المذهلة التي تخللت الاحتفالات تحية صادقة من القلب إلى قيادتنا الرشيدة، وعربون شكر وتقدير لرؤاها المستقبلية السبّاقة التي كانت، وستبقى، حجر الأساس في مسيرة النمو والتقدم والازدهار التي جعلت من دبي المدينة العظيمة التي ننعم بالعيش فيها اليوم".

وتميزت احتفالات العام الجديد بتقديمها لتعابير فنية استثنائية باستخدام الألعاب النارية والتصاميم LED الجرافيكية. وتمكن الجمهور من مشاهدة كافة أجزاء عروض الألعاب النارية، التي امتدت إلى منطقة مشروع "خور دبي"، على الشاشات الكبيرة التي تم وضعها في "وسط مدينة دبي"، وعبر الإنترنت من خلال الموقع www.mydubainewyear.com ، ومن خلال البث المباشر على تويتر عبر الحساب @DUBAINYE.twitter.com .

وتم إعداد مساحات خاصة للجمهور للتمتع بمشاهدة احتفالات العام الجديد في "وسط مدينة دبي" التي حظيت بدعم دائرة السياحة والتسويق التجاري، وهيئة الطرق والمواصلات، وشرطة دبي، والدفاع المدني، وهيئة الصحة بدبي وعدد من المؤسسات الحكومية الأخرى.