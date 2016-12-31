بالصور…ضبط سودانى يهرب ١٠٠ الف دولار داخل “شباشب” و

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولى من ضبط راكب سودانى قادم من الخرطوم ، حاول تهريب ١٠٠ الف دولار داخل شباشب وحقائب يد خاصة بالسيدات .

صرحت مصادر جمركية انه اثناء انهاء اجراءات وصول ركاب رحلة الخرطوم ، اشتبه طاهر خفاجي مامور الجمرك فى احد ركاب الطائرة ، وعرضه على التفتيش من قبل احمد سيد مأمور الجمرك ، والذى عثر داخل حقائبه على بعض الشنط الحريمى التى بها خياطات حديثه ، وقام بفتح إحداها ووجد فيها دولارات ، واضافت المصادر تم تشكيل لجنة ضمت كل من صبري حسانين واحمد فوزي مامورا الجمرك ، وتم ضبط ١٠٠ الف دولار حاول الراكب تهريبهم .

تم إبلاغ سامى عبد الرحمن مدير الادارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولى ، والذى امر بتحرير محضر بالواقعة واثبات المبالغ المضبوطة .