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عودة طائرة الخرطوم بالمطار بعد اقلاعها بسبب عطل فني

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عودة طائرة الخرطوم بالمطار بعد اقلاعها بسبب عطل فني عودة طائرة الخرطوم بالمطار بعد اقلاعها بسبب عطل فني

أرشيفية

تسبب عطل فني في عودة طائرة الخطوط السودانية ، بعد اقلاعها من مطار القاهرة الدولي بحوالي ربع ساعة ، متوجهة الي الخرطوم .

صرحت مصادر ملاحية بالمطار تلقي برج المراقبة إشارة من قائد الطائرة السودانية ، رحلة رقم 103 والمتجهة الي الخرطوم ، يطلب العودة مرة أخري الي الممر بعد اقلاعها 15 دقيقة، بسبب عطل فني فى أجهزة الكمبيوتر يحول دون إتمام سلامة الرحلة .

وأضافت المصادر تم إستدعاء فريق الصيانة لإصلاح العطل، وتم إنزال الركاب في صالة الترانزيت لحين إصلاح العطل ، والذي استغرق 4 ساعات، واستئنافت الرحلة طريقها متجهة الي الخرطوم .

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