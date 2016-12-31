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الثلاثاء..انطلاق برنامج «الصديقان» على المحور

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الثلاثاء..انطلاق برنامج «الصديقان» على المحور الثلاثاء..انطلاق برنامج «الصديقان» على المحور

ينطلق برنامج “الصديقان” الذى يقدمه الشيخ مظهر شاهين والقس اثناسيوس رزق على شاشة قناة “المحور” يوم الثلاثاء القادم 3 يناير، حيث تم تسجيل أولى حلقات البرنامج داخل الكنيسة البطرسية بالعباسية.

وينفرد البرنامج فى أولى حلقاته بتصوير أعمال الترميم والصيانة التى تشرف عليها الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة المصرية داخل الكنيسة البطرسية، كما يكشف الكثير من الأسرار والكواليس الجديدة حول الحادث الأليم.

حيث سجل الشيخ مظهر شاهين والقس اثناسيوس رزق حلقة خاصة من داخل الكنيسة، واستضافوا خلالها عدد من الشخصيات البارزة داخلها، إضافة إلى إجراء حوارات خاصة مع المهندس المشرف على أعمال الترميم وعدد من المواطنين أثناء زيارتهم للكنيسة، وأحد المتبرعين لإجراء الترميمات.

“الصديقان” برنامج أسبوعى يعرض كل ثلاثاء فى تمام الساعة 11 مساء، ويتناول أهم القضايا الدينية والدينية والسياسية من خلال رؤية مختلفة وزوايا اجتماعية.

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