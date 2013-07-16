عطِّري عباءتك بالخلطات الطبيعيّة

لبضع قطرات من العطر جاذبيَّة خاصَّة وتأثير مميّز يعطّر الإحساس بنفحات الطبيعة، أزهارها وأوراقها الغنيَّة، فرونق الجمال يبدأ من نظافة الجسم ورائحته العطرة، ويكتمل بطرد روائح الملابس المزعجة نتيجة تخزين الملابس لفترات طويلة في الخزانة، أو بسبب رطوبة الجو في بعض المناطق وخصوصاً الدول العربيّة. لهذا أنت تحتاجين إلى تعطير ملابسك، وتحديداً عباءتك، بروائح طبيعيَّة عطرة وثابتة، تكسب الملابس بهجة ونعومة. لذلك "سيِّدتي نت" يقدِّم لك بعض الأفكار الخاصَّة بتعطير العباءة داخل الخزانة، وهذه الأفكار هي:

1- أحضري بعض أعواد القرنفل وانقعيها بالماء، لمدّة ثلاث ساعات. ثمّ استخرجي القرنفل وكسِّريه. وفي النهاية، قومي بوضعه في كيس قماش وعلِّقيه في خزانة ملابسك، فالقرنفل يمتاز بقدرته الكبيرة على امتصاص الروائح العالقة في الملابس، إضافة إلى رائحته الطبيعيَّة.

2- قومي بإحضار مقدار كوب كبير من الأرز واغمريه بعطرك المفضَّل، ثمّ قومي بتقسيمه إلى أربعة أقسام، وضعي كلّ قسم في كيس من القماش، ووزّعي الأكياس داخل خزانة ملابسك، إذ تمتاز هذه الطريقة بأنّها تُعطِّر ملابسك بعطرك المفضَّل، من دون أن تتعرَّض قطع الملابس إلى البقع، نتيجة العطور الزيتيَّة الثقيلة التي تفضُّلها المرأة العربيَّة.

3- تستطيعين وضع عطرك المفضَّل على بعض المناديل المصنوعة من القماش مع توزيع هذه المناديل بين طيَّات الملابس، لتتجنّبي تبقُّع الملابس. ولكنّ الطريقة السابقة التي تعتمد على الأرز تعتبر أقوى تأثيراً وأسرع انتشاراً.

4- لعاشقات البخور، أشعلي المبخرة، وانتظري حتّى تسخن جيِّداً، ثمّ ضعي حبَّات البخور عليها، واتركيها في الخزانة أسفل الملابس المعلَّقة لدقائق معدودة، مع تجنُّب غلق باب الخزانة.