خطوات إستخراج كارت البنزين والسولار في بداية عام 2017

سمر العشري

تم البدء التجريبي في العمل بالكارت الذكي للوقود، سواء إن كان كارت بنزين أو سولار، حيث يعتبر هذا التطبيق الخاص بمنظومة توزيع المواد البترولية بالكارت الذكي بدء تجريبي، سعي كثير من الأفراد المالكين للسيارات في الفترة الأخيرة لاستخراج كارت الوقود الذكي، لكنهم لم ينجحوا كما نجح الأوائل في استخراجه من خلال موقع الكارت الإلكتروني فقط، حيث تم التعديل في الخطوات الحالية.

خطوات استخراج كارت الوقود الذكي في بداية عام 2017

لتسجيل بيانات السيارة التي تملكها، يجب عليك الذهاب إلى إدارة المرور التابعة لها السيارة.

الذهاب إلى موقع المنظومة الإلكترونية وهو موقع مختص بتوزيع المنتجات البترولية حتى تستطيع تسجيل البيانات المطلوبة وهي:

المحافظة. وحدة المرور. نوع الترخيص. نوع اللوحات. رقم الموتور. رقم الشاسيه.

بعد تسجيل البيانات السابقة، سوف تظهر لك بيانات ترخيص السيارة ثم تليها بيانات المركبة نفسها وبيانات مالك المركبة، تليها بيانات الاستلام، وترجع فائدة الكارت هو تحديد الكميات المصروفة لدي محطات الوقود المختلفة وضبط حركة السوق، وتم نفي أى خبر يخص وجود تغيير في أسعار الوقود المختلفة أو تحديد كميتها.

شبكةعيونالإخبارية

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