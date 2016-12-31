العلاوة الاجتماعية التي أقرتها رئاسة الجمهورية والفئات المستحقة لها

سمر العشري

تم تطبيق العلاوة الاجتماعية للعاملين في الدولة من أصحاب الكادرات الخاصة والمنفصلين عن العاملين في الحكومة، وممن لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية، ولم يحصلوا على علاوة 7% والتي تم تحصيلها وصرفها في شهر نوفمبر لعام 2016، وذلك قد حدث بأثر رجعي.

المستفيدين من العلاوة الاجتماعية :

من المتوقع أن يستفيد من العلاوة الاجتماعية المقررة من رئاسة الجمهورية نحو ثلاثة مليون عامل في الدولة، وسيتم صرفها لهم في الأول من شهر يناير للسنة الجديدة، و ستشمل:

الأطباء، والممرضين، والمعلمين.

العاملين بهيئة قناة السويس.

العاملين بهيئة النقل العام بمحافظتي القاهرة والإسكندرية.

العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

العاملين بهيئة الإذاعة والتلفزيون.

وتقدر تكلفة هذه العلاوة الاجتماعية بنحو 2.5 مليار جنيه مصري سيتم تخصيصها من خزينة الدولة من خلال الموازنة العامة، وسيتم صرفها في موعدها المحدد بنحو 10%، وقد تم تجهيز الاعتمادات ليتم الصرف بسرعة وبسهولة، وذلك خلال السنة الميلادية الجديدة والتي تبدأ اليوم السبت.

شبكةعيونالإخبارية

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