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بعد تبرئتهن.. محامى طالبات الأزهر يعلن خروجهن من عدة أقسام شرطة

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بعد تبرئتهن.. محامى طالبات الأزهر يعلن خروجهن من عدة أقسام شرطة بعد تبرئتهن.. محامى طالبات الأزهر يعلن خروجهن من عدة أقسام شرطة

>كتب محمد عبد الرازق

أكد مختار منير المحامى خروج أسماء حمدى ورفيدة وباقى طالبات جامعة الأزهر من عدد من الأقسام تنفيذا لقرار محكمة جنح مستأنف مدينة نصر الصادر منذ 3 أيام ببراءة 5 طالبات بجامعة الأزهر، من اتهامهن بالتورط فى أعمال العنف التى شهدتها الجامعة العام قبل الماضى فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رفيدة وأخواتها".

 

حيث تم الكشف على المتهمات الخمسة وتبين عدم وجود أى أحكام أخرى عليهم فتم تنفيذ قرار الإفراج عنهم.

 

شملت قائمة المتهمات فى القضية رقم 7332 جنح قسم ثان مدينة نصر لـسنة 2013 كلا من آلاء السيد محمود عبد الرحمن طالبة بكلية الشريعة والقانون، وعفاف أحمد عمر حسين هادى طالبة بكلية الشريعة والقانون، وهنادى أحمد محمود أحمد طالبة بكلية الشريعة والقانون، ورفيدة إبراهيم أحمد طالبة بكلية التجارة، وأسماء حمدى عبد الستار حسين طالبة بكلية طب الأسنان.

 

وأسندت النيابة العامة للطالبات ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، تدعو لتعطيل العمل بأحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والتجمهر والبلطجة والتظاهر بدون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف، وترويع زميلاتهن، ومقاومة السلطات.

 

وكانت قد تلقت النيابة العامة إخطارًا من الأجهزة الأمنية بوقوع أحداث عنف وتظاهر داخل حرم جامعة الأزهر بنات فرع القاهرة بحى مدينة نصر وإلقاء القبض على 5 طالبات أثناء مشاركتهن فى الشغب، وبإحالة المتهمات لمحكمة الجنح قضت بحبسهن 5 سنوات وتغريمهن 100 ألف جنيه لكل منهن، ثم تم التأييد فى الاستئناف، إلا أن محكمة النقض قررت قبول الطعن.


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