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غدا…نظر دعوى فرض الحراسه على نقابة الموسيقيين

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غدا…نظر دعوى فرض الحراسه على نقابة الموسيقيين غدا…نظر دعوى فرض الحراسه على نقابة الموسيقيين

انتخابات نقابة الموسيقين ( أرشيف)

تنظر محكمه القاهرة للامور المستعجلة بعابدين..غدا الاحد 1يناير.الدعوى المقدمه لفرض الحراسه على نقابة المهن الموسيقية.
> ويطالب مجموعه من اعضاء النقابه فى الدعوى .بفرض الحراسة على كافة فروع النقابه بالمحافظات.ومقرها الرسمى بالقاهرة بدعوى اهدار المال العام.ووجود مخالفات ماليه.بالاضافة لتزوير الكارنيهات .
> واستند مقدمو الدعوى لتقرير اعده الجهاز المركزى للمحاسبات.يوكد الاتهامات.

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