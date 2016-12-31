غدا…نظر دعوى فرض الحراسه على نقابة الموسيقيين

تنظر محكمه القاهرة للامور المستعجلة بعابدين..غدا الاحد 1يناير.الدعوى المقدمه لفرض الحراسه على نقابة المهن الموسيقية.

> ويطالب مجموعه من اعضاء النقابه فى الدعوى .بفرض الحراسة على كافة فروع النقابه بالمحافظات.ومقرها الرسمى بالقاهرة بدعوى اهدار المال العام.ووجود مخالفات ماليه.بالاضافة لتزوير الكارنيهات .

> واستند مقدمو الدعوى لتقرير اعده الجهاز المركزى للمحاسبات.يوكد الاتهامات.