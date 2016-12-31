تنظر محكمه القاهرة للامور المستعجلة بعابدين..غدا الاحد 1يناير.الدعوى المقدمه لفرض الحراسه على نقابة المهن الموسيقية.
> ويطالب مجموعه من اعضاء النقابه فى الدعوى .بفرض الحراسة على كافة فروع النقابه بالمحافظات.ومقرها الرسمى بالقاهرة بدعوى اهدار المال العام.ووجود مخالفات ماليه.بالاضافة لتزوير الكارنيهات .
> واستند مقدمو الدعوى لتقرير اعده الجهاز المركزى للمحاسبات.يوكد الاتهامات.
غدا…نظر دعوى فرض الحراسه على نقابة الموسيقيين
تنظر محكمه القاهرة للامور المستعجلة بعابدين..غدا الاحد 1يناير.الدعوى المقدمه لفرض الحراسه على نقابة المهن الموسيقية.