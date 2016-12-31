هؤلاء المشاهير عاشوا الانفصال في العام 2016

الرياض- وليد عنتر

حمل عام 2016 خبراً غير سعيد بالنسبة للعديد من النجوم ممن أعلنوا خبر طلاقهم وانفصالهم عن شريك الحياة، ورغم أن الأسباب مختلفة، إلا أن النهاية واحدة.

فقد أعلنت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين خبر انفصالها عن زوجها ومدير أعمالها المخرج اللبناني باخوس علوان والبدء بإجراءات الطلاق بعد سبع سنوات زواج أثمر ابنتهما الوحيدة نور، وتم الطلاق بالقاهرة وفي سرية تامة بين الفنانة السورية كندة علوش من زوجها السابق الكاتب فارس الذهبي، وانفصل الفنان السوري مصطفى الخاني عن زوجته يارا بشار الجعفري بعد زواج استمر عامين تقريباً.

وأقامت القطرية ندى زيدان دعوى طلاق ودفع نفقة على الفنان اللبناني جورج وسوف بعد زواج أثمر ابنتهما عيون، فيما رفعت الفنانة المصرية روبي دعوى خلع ضد زوجها المخرج المصري سامح عبد العزيز ووالد ابنتهما الوحيدة طيبة ولكنها تراجعت فيما بعد وعادت لوضع خاتم الزفاف، وانفصل الفنان المصري حسين فهمي عن زوجته السعودية رنا القصيبي.

وفي هدوء شديد، انفصلت الفنانة المصرية مروة عبد المنعم عن زوجها المخرج المصري حسام الشاذلي بعد زواج دام 15 عاماً وأثمر طفلين، كما تم الطلاق بين الفنانة التونسية إيناس النجار ورجل الأعمال المصري محمد محفوظ بعد عقد قرانهما بفترة وجيزة، وانفصال الفنانة السورية غادة بشور عن زوجها أيمن اللحام، وأيضاً تم الطلاق بين الفنانة المصرية علياء عساف ورجل الأعمال محمد عماد الدين بعد أشهر قليلة من الزواج.

كما تم فسخ خطبة الفنان الفلسطيني محمد عساف من الإعلامية الفلسطينية لينا القيشاوي، إضافة إلى فسخ خطبة الفنانة المصرية لقاء سويدان للضابط المصري مجدي فايز.