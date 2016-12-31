بالفيديو: لطيفة تكشف سر انفصالها عن كاظم الساهر وأزمتها مع مجوهرات أحلام

أكدت الفنانة التونسية لطيفة أن انفصالها عن الموسيقار والمطرب العراقي كاظم الساهر "فنياً فقط" هو بسبب نقل مقرّ إقامته خارج القاهرة وليس بسبب انتهاء العلاقة الغرامية بينهما كما أشاع البعض، وأشارت إلى أن تصريحاتها المتكرّرة عن مجوهرات أحلام لا تعدّ إساءة إلى الفنانة الخليجية، معبّرة عن ظنّها بأنّ أحلام لم تغضب منها لأنها سبق وكرّرت تصريحاتها بوجهها، وطالبتها بمراعاة مشاعر الشعوب وسط الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعاني منها الجميع.

لطيفة حلّت ضيفة على برنامج "كلام في الفن" المذاع على فضائية "العربية"، حيث تعرضت لشائعة العلاقة العاطفية بينها وبين القيصر، وقالت الحقيقة هناك "علاقة أسرية" لا عاطفية. وأكدت أنها تعرف أسرة كاظم الساهر وزوجته ووالدته الراحلة، والتعاون معه فنياً كان ثنائياً من ضمن ثنائيات كثيرة، أبرزها مع الموسيقار الراحل عمار الشريعي، وقالت إنها لم ترَ كاظم منذ فترة طويلة جداً، بسبب مغادرته النهائية للقاهرة معتبرة أن لا تعاون سيجمعهما قريباً!

وحول انتقادها الدائم لتباهي أحلام بمجوهراتها وفساتينها، قالت إنها ردّدت هذا الكلام بوجه أحلام نفسها، وهناك مناقشات ساخنة بينهما حول هذا الموضوع، وأضافت: "أحب أن أسمع غناء أحلام وليس الكلام عن مجوهراتها، ولا أظن أنها غضبت من تصريحاتي، والدليل أنها وجّهت لي الدعوة لحضور حفلها القادم في القاهرة، وأفكّر بالحضور إذا سنحت الفرصة".

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