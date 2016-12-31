بالصور: كارمن سليمان وصلت رام الله وهذه حقيقة القبض عليها

وصلت نجمة أراب أيدول المطربة المصرية كارمن سليمان مدينة رام الله الفلسطينية بعد ساعات من التوتر بسبب شائعات حول إلقاء القبض عليها بمعرفة السلطات المحتلة على معبر الكرامة بين الأردن والضفة الغربية بسبب عدم حصولها على تأشيرة صهيونية، وهو ما نفاه والدها تماماً، مؤكداً أن ابنته دخلت الأراضي الفلسطينية بتصريح مرور من السلطات الأردنية، وحظيت بحماية لصيقة من السلطات الفلسطينية والشركة المنظمة للحفل في كلّ تحرّكاتها.

كارمن حاولت تهدئة جمهورها فأصدرت أولاً تهنئة عبر حسابها في موقع انستقرام قائلة: "كل سنة و أنتم حلوين وأصحاء، و يا رب ٢٠١٧ تكون سنة خير و نجاح عليكم" وأرفقت مع التهنئة بصورة لها من بيت لحم، كما تم نشر عدة صور لها برفقة عدد كبير من الشباب الفلسطيني بجولة سياحية داخل المدينة التاريخية مساء أمس، وبعدها أطلقت مقطعا مصورا عبر حسابها الموثق بموقع الفيس بوك أكدت فيه وصولها رام الله واستعدادها للغناء مساء الليلة".

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