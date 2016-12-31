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هيفاء وهبي لبطولة "شفيقة ومتولي" في رمضان 2017

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السبت 31-12-2016 17:56

عادت الفنانة هيفاء وهبي إلى لبنان من بعد زيارة لمدّة يومين، حيث حرصت على حضور حفل زفاف الفنانة ساندي.
وأفادت المعلومات بأنّ هيفاء وافقت على بطولة مسلسل "شفيقة ومتولي" الذي سيُعرض في رمضان 2017، بعد أن اعتذرت سيرين عبد النور عن الدور خوفاً من المقارنة بالراحلة سعاد حسني التي جسّدت دور شفيقة في فيلم سينمائي يدور حول نفس القصة ويحمل نفس العنوان.
وسبق للفنانة دنيا سمير غانم أن اعتذرت أيضاً عن المسلسل لنفس أسباب سيرين عبد النور إلى أن رسا الدور على الفنانة سميّة الخشاب، التي أعلنت استعدادها القيام ببطولة في المسلسل، من دون أن يحصل اتفاق بينها وبين القيّمين على العمل إلى أن رشح المخرج عطية أمين الفنانة هيفاء وهبي للدور بعد أن انتهى المؤلف جابر عبد السلام من كتابة الحلقات كاملة.
قبول هيفاء بالدور لم يخلُ من بعض الشروط، من بينها أن يكون الإنتاج ضخم لكي يخرج المسلسل بشكل لائق، كما طلبت إجراء بعض التعديلات، لكي لا تأتي تجربتها مكرّرة لتجربة الراحلة سعاد حسني، علماً أن المسلسل سيضمّ عدداً من الاستعراضات والأغنيات .

 

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