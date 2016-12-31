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وفاة النجمة باربرا تاربوك عن 74 عاماً

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السبت 31-12-2016 22:59

فارقت النجمة الأمريكية باربرا تاربوك Barbara Tarbuck الحياة عن عمر ناهز الـ74 عامًا في منزلها في مدينة لوس أنجلوس بعد معاناة مع مرض يسمى "كروتزفيلد جاكوب".

وقد أكدت خبر الوفاة، ابنة الراحلة، وهي المنتجة Jennifer Lane Connolly، حيث أكدت أن والدتها عانت من مرض نادر في الدماغ.

وعرفت الراحلة بالكثير من الأدوار أهمها تجسيد دور " Jane Jacks " في المسلسل التليفزيوني الشهير "General Hospital"، والذي كان يعرض على قنوات "ABC" لأكثر من 10 أعوام.

وفي الفترة الأخيرة ظهرت باربرا تاربوك في المسلسل التليفزيوني الشهير "American Horror Story" بتجسيدها دور والدة "كلوديا".

 

 

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