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مندوب مصر بمجلس الأمن: نعمل على إنهاء معاناة شعب سوريا وندعم وقف إطلاق النار

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مندوب مصر بمجلس الأمن: نعمل على إنهاء معاناة شعب سوريا وندعم وقف إطلاق النار مندوب مصر بمجلس الأمن: نعمل على إنهاء معاناة شعب سوريا وندعم وقف إطلاق النار

>كتب عبد الوهاب الجندى

رحب السفير عمرو أبو العطا، مندوب بمجلس الأمن، بتبنى المجلس مشروع قرار روسى لوقف إطلاق النار فى سوريا، مؤكداً أن مصر تعمل على إنهاء معاناة الشعب السورى.

وقال أبو العطا خلال كلمته فى مجلس الأمن اليوم السبت، إن مصر تتفق على أى مبادرة إنسانية لصالح الشعب السوري، مضيفًا: قمنا بالتصويت على أى جهود تدعم ذلك بصرف النظر عن الأطراف التى قدمتها".

وأشار إلى أن قرار وقف إطلاق النار فى سوريا فرصة لوقف العنف وبدء العمليات السياسية فى البلاد وخطوة فى الاتجاه الصحيح يمكن البناء عليها، داعيا جميع الأطراف السورية البدء فى المفاوضات لوضع رؤية مستقبلية دون تدخلات أجنبية وبعيدا عن التطرف والإرهاب"، حسب قوله.

ووافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم السبت، على قرار يدعم اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا الذى تم بوساطة روسيا وتركيا.

وأعلنت روسيا وتركيا وقف إطلاق النار الأسبوع الماضى وهو الثالث من نوعه هذا العام وذلك فى محاولة لإنهاء الصراع المستمر منذ قرابة ستة أعوام فى سوريا.

 

 

 


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