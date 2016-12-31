حبس عضو بالتنظيم الدولى للإخوان عقب عودتها من تركيا وبحوزتها طائرة تجسس

كتب محمود نصر

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابات، بحبس عضو بالتنظيم الدولى لجماعة الإخوان، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك فور وصولها قادمة من تركيا، وبحوزتها طائرة تجسس.

وكشفت مصادر مطلعة أن المتهمة عضو التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية تدعى ريم قطب بسيونى جبارة، وتم القبض عليها أثناء عودتها من تركيا، وبحوزتها طائرة تجسس.

وأضافت المصادر أن المتهمة تعمل فى قناة الجزيرة القطرية، والتى تم إعدادها وتلقيها دورات تدريبية على استخدام طائرة التجسس والتصوير، وذلك لاستخدامها فى تصوير الأحداث وإرسالها للقناة فى الدوحة.

وأشارت المصادر إلى أن المتهمة تم التحقيق معها فى نيابة أمن الدولة فى قضية جديدة بمفردها فى قضية ثانية أطلق عليها قضية قناة الجزيرة الثانية، وذلك لوجود قضية قناة الجزيرة الأولى والتى تواصل فيها النيابة التحقيق مع محمود حسين جمعة مدير المراسلين بالمقر الرئيسى لقناة الجزيرة بالدوحة، المحبوس 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه ببث وإشاعة أخبار وبيانات كاذبة، تستهدف إثارة الفتن والتحريض ضد مؤسسات الدولة وإشاعة حالة من الفوضى من خلال بث الأخبار الكاذبة وإعداد التقارير الإعلامية والمقالات والأفلام الوثائقية المفبركة.