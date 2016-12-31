السجن من 3 إلى 10 سنوات لـ19 متهما فى أحداث عنف بالمنيا

قضت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط بمعاقبة 19 متهما فى قضية إعادة إجراءات محاكمتهم بالسجن بين 3 و10 سنوات، لتورطهم فى أحداث عنف بالمنيا.

عاقبت المحكمة العسكرية 13 متهم حضوريا وتمت معاقبة الباقين غيابيا وعددهم 3 بالسجن 7 سنوات لكل منهم، وبراءة المتهم “سيد عيسى” 74 سنة، لعدم كفاية الأدلة فى قضية إعادة إجراءات محاكمتهم فى القضية المعروفة باقتحام كنيسة دلجا الأثرية عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، وكان محكوم عليهم بالسجن المؤبد غيابيا فى شهر أغسطس الماضى، وتم القبض عليهم عقب الحكم بأسبوع واحد، وأعيدت إجراءات محاكمتهم.

وفى قضية الثانية عاقبت المحكمة 3 حضوريا، فى أحداث اقتحام بنك مصر بديرمواس، فى يوم 14 أغسطس 2013 بالسجن المشدد 10 سنوات، وكان محكوم عليهم بالسجن المؤبد غياييا، ضمن 96 متهماً حكم عليهم بالسجن المؤبد والمشدد حضورياً وغيابياً فى شهر مايو الماضى، وتم القبض على 3 متهمين منهم، وأعيدت إجراءات محاكمتهم أمام الدائرة التى أصدرت الحكم اليوم.