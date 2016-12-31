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مباحث الآداب بالشرقية تحرر 677 قضية بينها 7 شبكات دعاره

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مباحث الآداب بالشرقية تحرر 677 قضية بينها 7 شبكات دعاره مباحث الآداب بالشرقية تحرر 677 قضية بينها 7 شبكات دعاره

أرشيفية

أسفرت جهود ضباط قسم الأداب العامة بمديرية أمن الشرقية، برئاسة العقيد عاطف زكى، وبإشراف اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، اليوم السبت، من تحرير 677 قضية متنوعة ما بين تعرض لأنثى ومحلات خمور وفحص شقق مفروشة.

وشملت إحصائية جهود ضباط مباحث القسم خلال 4 أشهر، بمعرفة الرائد حسام الشحات وكيل مباحث الآداب وبإشراف العقيد عاطف زكى وبإشراف اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، من تحرير العديد من قضايا، إدارة مسكن لأعمال الدعارة، منها 4 ممارسة دعارة و3 تسهيل دعارة، و175 تعرض لأنثى، وفعل فاضح بالطريق العام ، و130 محل عام بدون ترخيص،و2 دجل وشعوذة.

كما تم تحرير 10 قضايا ألعاب نارية، و95 مزاولة مهنة بدون ترخيص، كما تم فحص 212 شقة مفروشة بمختلف مراكز المحافظة، وتحرير 3 قضايا مخدرات بإجمالى 677 قضية.

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