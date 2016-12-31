مرتضى منصور ينتظر تصور "حلمى" لحسم الشكل النهائى لجهاز الزمالك

كتب عمرو جاب الله

ينتظر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، تقديم محمد حلمى المدير الفنى للفريق تصوره النهائى بشأن الجهاز المعاون له بعد رحيل محمد صلاح المدرب العام لقيادة حرس الحدود بموافقة رئيس قلعة ميت عقبة.

كان مجلس الزمالك قد أعلن أن اجتماعه سيمتد لجلسة يوم الثلاثاء المقبل، لحسم التعديلات فى الجهاز الفنى للفريق ومن المقرر أن يقدم حلمى تصوره بشأن جهازه المعاون والذى قد يعتمده المجلس الأبيض أو يجرى تغييرات به أو يبقى على الجهاز الحالى بعد تأكيدات مجلس الإدارة أن جميع الأمور واردة بشأن الجهاز الفنى للفريق.