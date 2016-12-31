أخبار نادى الإسماعيلى اليوم السبت 31 / 12 / 2016

كتب سليمان النقر

شهد نادى الإسماعيلى اليوم السبت 31 / 12 / 2016 عددًا من الأحداث المهمة، والتى جاء فى مقدمتها، معاقبة الرباعى عمر الوحش وباهر المحمد وبوشا وشكرى نجيب والحصول على راحة 10 أيام وإعلان الجهاز المعاون لستراكا ووفاة طلب فرغلى نجم الدراويش في الستينات وتفاوض محمد أبو السعود رئيس الدراويش مع لاعبين لتدعيم صفوف الإسماعيلى.

الإسماعيلى يعاقب الوحش وبوشا ونجيب والمحمدى.. اعرف السبب

قرر المهندس إبراهيم عثمان، رئيس نادى الإسماعيلى، توقيع عقوبات مالية على الرباعى عمر الوحش ومحمد أبو المجد "بوشا" وشكرى نجيب وباهر المحمدى بسبب ظهورهم بأداء متواضع خلال مباراة فريقهم بالأمس أمام لاتحاد السكندرى بالجولة السابعة عشر من الدورى العام والتى انتهت بتعادل الفريقين إيجابيًا بهدف لكل فريق .

الإسماعيلى راحة 10 أيام.. وستراكا يحدد عدد الوديات

منح الجهاز الفنى للإسماعيلى لاعبى الدراويش راحة سلبية لمدة 10 أيام عقب انتهاء منافسات الدور الأول من مسابقة الدورى التى اختتمها أصحاب الرداء لأصفر بالتعادل مع الاتحاد السكندرى فى الجولة السابعة عشرة من عمر المسابقة.

انضمام العيسوى لجهاز ستراكا بالإسماعيلى بدلا من قناوى واستمرار جهاز خضر

أعلن المهندس إبراهيم عثمان رئيس نادى الإسماعيلى عن أعضاء الجهاز المعاون للشيكى فرانز ستراكا فى قيادة الدراويش بداية من الدور الثانى بالدورى.

"زيزو" الدراويش يتسلم الاستغناء للرحيل إلى سموحة

تسلم محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط الإسماعيلى الاستغناء الخاص به من ناديه من أجل الرحيل إلى صفوف سموحة على سبيل البيع النهائى بداية من يناير المقبل ولمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم.

الإسماعيلى يعلن الحداد 3 أيام على وفاة طلب فرغلى

أعلن المهندس إبراهيم عثمان، رئيس نادى الإسماعيلى ، الحداد لمدة ثلاثة أيام على وفاة نجم النادى الراحل طلب فرغلى، أحد نجوم جيل الستينيات، الذى نجح مع زملائه فى الفوز بدرع الدورى العام موسم 66 – 67 وبطولة دورى أبطال أفريقيا عام 70

رئيس الإسماعيلى السابق يفاوض مهاجم بتروجت لتدعيم صفوف القلعة الصفراء

فى مفاجأة غير متوقعة قاد العميد محمد أبو السعود، رئيس الإسماعيلى السابق، سلسلة من المفاوضات مع وائل فراج مهاجم بتروجت الحالى والمعار من إنبى، من أجل تدعيم صفوف الدراويش خلال فترة الانتقالات الشتوية، على الرغم من رحيله عن قيادة قلعة الدراويش منذ أول سبتمبر الماضى، وقدوم مجلس معين برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، وفاتح اللاعب فى مطالبه من أجل الموافقة على الانتقال لصفوف أصحاب الرداء الأصفر.