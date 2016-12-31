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ضبط 268 هاربا من أحكام قضائية وإزالة 35 حالة إشغالات بأسوان

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ضبط 268 هاربا من أحكام قضائية وإزالة 35 حالة إشغالات بأسوان ضبط 268 هاربا من أحكام قضائية وإزالة 35 حالة إشغالات بأسوان

>أسوان - صلاح المسن

نظمت المباحث الجنائية فى أسوان وإدارة تنفيذ الأحكام وضباط الأقسام والمراكز حملة مكبرة اليوم، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية تضمنت الجهود ضبط 268 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.وتمكن الضباط من القبض على 3 هاربين من أحكام جنائية.

كما تمكن ضباط مباحث تنفيذ أحكام من ضبط 97 هاربا من جنح الحبس الجزئى، وضبط 27 هاربا من جنح الحبس المستأنف، كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 102 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، و38 محكوم عليهم فى جنح المخالفات بإجمالى مبالغ محصلة حوالى 1800 جنيه تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط، تم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجارى إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم. 

 كما شن قسم شرطة المرافق والوحدات التابعة له بمحافظة أسوان، حملات ودوريات لرفع الإشغالات بالطريق العام بكافة المراكز الإدارية بالمحافظة، بالتعاون مع الوحدات المحلية حيث أسفرت الجهود عن رفع حوالى 35 مخالفة إشغالات بالطريق العام، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية الازمة حيال المخالفين، وتم إخطار النيابات المختصة للتصرف.


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