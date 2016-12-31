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«عمرو الليثي» أفضل إعلامي في استفتاء الوفد

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«عمرو الليثي» أفضل إعلامي في استفتاء الوفد «عمرو الليثي» أفضل إعلامي في استفتاء الوفد

حصل الإعلامي عمرو الليثي على أفضل إعلامي لعام 2016 في استفتاء جريدة الوفد ، ونجح الإعلامي “عمرو الليثي” في تصدر قائمة أفضل إعلامي لعام 2016 بنسبة تصويت 71.4%،

وجاءت نتائج الاستفتاء على النحو التالى :

تصدر فيلم “من ضهر راجل” كأفضل فيلم في استفتاء “الوفد” لاختيار الأفضل في المجال الفني والإعلامي خلال عام 2016 بنسبة تصويت 61.4%، بينما احتل فيلم “جحيم في الهند” فئة أفضل فيلم كوميدي بنسبة 52.9%، واختار 32.8% من الجمهور مسلسل “مأمون وشركاه” كأفضل مسلسل، كما تصدر مسلسل “نيللي وشريهان” قائمة أفضل مسلسل كوميدي بنسبة 57.8%، وتصدرت عروض “” قائمة أفضل مسرحية بنسبة تصويت 56%.

ونجح الإعلامي “عمرو الليثي” في تصدر قائمة أفضل إعلامي لعام 2016 بنسبة تصويت 71.4%، بينما اختار 37.9% من الجمهور “إسعاد يونس” كأفضل إعلامية، واحتل برنامج “صاحبة السعادة” قائمة أفضل برنامج بنسبة تصويت 43%، وتصدرت قناة “دريم” سباق القنوات بنسبة 55.4%، واحتلت إذاعة “الراديو 9090″ قائمة الإذاعات بنسبة 83.2%.

واختار 43.4% من الجمهور “الزعيم” عادل إمام كأفضل ممثل لعام 2016، وحصدت الفنانة “زينة” جائزة أفضل ممثلة لعام 2016 بنسبة 77.5%، وتصدر المطرب “خالد سليم” قائمة أفضل مطرب بنسبة 51.9%، واحتل المطرب “عبدالباسط حموده” قائمة أفضل مطرب شعبي بنسبة 30.1%، وتصدرت المطربة “أنغام” قائمة أفضل مطربة بنسبة 57.1%، واحتل ألبوم “أستاذ الهوي” للمطرب خالد سليم قائمة أفضل ألبوم بنسبة 60.3%.

وحصل المخرج “شريف عرفة” على لقب أفضل مخرج بنسبة 50.2%، كما احتل المؤلف عمرو سمير عاطف قائمة أفضل مؤلف بنسبة 72.2%، بينما حصد “مهرجان الإسماعيلية السينمائي” جائزة أفضل مهرجان بنسبة 51.5%.

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