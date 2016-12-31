4 عوامل تعرضك للهالات الداكنة تحت العينين.. أبرزها الحساسية

كتبت آلاء الفقى

ذكر تقرير نشره الموقع الأمريكى "tapoos" العوامل الصحية التى تتسبب فى ظهور هالات داكنة تحت العينين، وطرق التعامل معها وتشمل الآتى:

1.النوم الكافى

للقضاء على الهالات الداكنة تماما يجب الحفاظ على نوعية النوم، لأنه عامل حيوى، لذا من الضرورى النوم من 7 إلى 9 ساعات، لضمان عمل الغدة الكظرية بشكل جيد.

2.الحساسية

فيجب أولا تشخيص نوع الحساسية سواء كانت من حبوب اللقاح أو الأتربة أو الطعام، لذا فإن مكملات الفيتامينات تساعد على رفع مناعة الجسم ضد الحساسية وأيضا ضرورة تعاطى الأدوية المعالجة للحساسية، كما أن الحساسية المفرطة من مادة الجلوتين يمكن أن تسبب حالة سيئة جدا من الهالات السوداء تحت العينين.

3.احتقان بالأنف

فإنه يسبب الهالات السوداء، لذا فإن احتقان الأنف يمكن معالجته عن طريق تناول فيتامين سى، لأنه يقلل من فرط الحساسية التى تسببها الجيوب الأنفية، وفى الحالات الشديدة من الاحتقان قد يتطلب الأمر إلى التدخل الجراحى.

4. الإجهاد

فإنه يمكن أن يؤثر سلبيا على الجسم سواء القلب والدماغ والعضلات وأيضا البشرة، كما أن الأشخاص التى تمر بأوقات عصيبة تظهر عليها هالات سوداء تحت العينين سريعا، للتغلب عليها يجب ممارسة المشى أو القيام ببعض الهوايات التى تبعدك عن التوتر.