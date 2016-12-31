أخبار عاجلة

فيديو| أبو الغيط: على كافة الأطراف الانسحاب من سوريا وترك القضية للعرب -
بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر» -
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي» -
بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي» -
فيديو| «تحت الأرض» تهدد مرتضى وموسى.. والأخير يستنجد بوزير الداخلية -
خالد علي يقدم بلاغًا جديدًا للنائب العام بسبب اتفاقية تيران وصنافير  -
حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في شمال سيناء -
حافلة دورتموند ليست الأولى.. 4 انفجارات هزت الملاعب -
يوفنتوس يُهين برشلونة بثلاثية في «الشامبيونز ليج» -
مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بلاغ للنائب العام يتهم «مايا دياب» بالتحريض على الفسق والفجور

Google+ Print
بلاغ للنائب العام يتهم «مايا دياب» بالتحريض على الفسق والفجور بلاغ للنائب العام يتهم «مايا دياب» بالتحريض على الفسق والفجور

مايا دياب

تباشر نيابة الدقي برئاسة المستشار عبد الله المهدي، التحقيق في البلاغ الذي يتهم الفنانة مايا دياب، بالتحريض علي الفسق والفجور من خلال مواقع التواصل الإجتماعي، والظهور علي القنوات الفضائية.

وجاء في البلاغ المقدم من أحمد إمام المحامي، أن الفنانة مايا دياب في الفترة الأخيرة اعتادت علي إطلاق التصريحات التي تحرض علي الفسق والفجور، ونشر الرذيلة في المجتمع، ، كما تعمل علي إثارة الشهوات والغرائز لمن يشاهدها.
> وأضاف البلاغ أن “دياب” عرضت لها علي مواقع التواصل تحرض من خلاله علي المساكنة والمعايشة بين الرجل والمرأة قبل الزواج، كما تحرص خلال تواجدها في البرامج التلفيزيونية، علي سرد نكات إباحية، بقصد إثارت الشهوات والغرائز، وتتعمد نشر فيديوهات علي مواقع التواصل تظهر فيها أجزاء كبيرة من جسدها عارية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو| أبو الغيط: على كافة الأطراف الانسحاب من سوريا وترك القضية للعرب

فيديو| أبو الغيط: على كافة الأطراف الانسحاب من سوريا وترك القضية للعرب

بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر»

بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر»

فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي»

فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي»

بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي»

بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي»