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معاينة حادث قطار العياط: "تحطم الميكروباص لـ3 أجزاء وتهشم واجهة القطار"

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معاينة حادث قطار العياط: "تحطم الميكروباص لـ3 أجزاء وتهشم واجهة القطار" معاينة حادث قطار العياط: "تحطم الميكروباص لـ3 أجزاء وتهشم واجهة القطار"

>كتب أحمد الجعفرى

حصل "اليوم السابع" على تفاصيل معاينة نيابة العياط لموقع الحادث الذى وقع فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حيث اصطدمت سيارة ميكروباص بقطار ركاب، ما أسفر عن مصرع شخصين، وكشفت المعاينة عن انشطار الميكروباص إلى ثلاث أجزاء جراء التصادم، فضلا عن تهشم واجهة القطار، وتناثرت قطرات دماء الضحايا على قضبان السكة الحديد.

كشفت مناظرة النيابة لجثث الضحايا، أنها مصابة بتهشم فى الجمجمة ووجود كدمات وتهتكات وجروح فى مناطق متفرقة من باقى أنحاء الجسد، وأمرت النيابة بدفنهم وتشريحهم، وكشفت التحقيقات أن عامل المزلقان لم يخبر قائد السيارة الميكروباص بالتوقف لقدوم القطار ما دفعه لعبور المزلقان، ليقع الحادث.

وكانت النيابة قد بدأت منذ ساعات فى الاستماع لأقوال كل من عامل المزلقان وسائق قطار العياط، حول الحادث الذى وقع فى الساعات الأولى من صباح اليوم، حينما اصطدم قطار رقم 974 المتجه من "القاهرة_أسيوط" بسيارة أثناء عبورها المزلقان مما أسفر عن وفاة شخصين.


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