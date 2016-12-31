أخبار نادى الزمالك اليوم السبت 31 / 12 / 2016.. رحيل محمد صلاح

كتب عمرو جاب الله

شهد نادى الزمالك اليوم السبت 31 / 12 / 2016 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها رحيل محمد صلاح المدرب العام للفريق من أجل تولى القيادة الفنية لحرس الحدود بموافقة مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة.

مرتضى منصور يوافق على رحيل محمد صلاح من الزمالك

وافق مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على رحيل محمد صلاح، المدرب العام للفريق، لتولى مهمة المدير الفنى لحرس الحدود خلال الفترة المقبلة، بعد الاتصالات الهاتفية التى دارت بين رئيس قلعة ميت عقبة ومسئولى النادى العسكرى.

وأكد مرتضى منصور لمسئولى حرس الحدود، أن نادى الزمالك لا يمكنه التأخر عن الحرس فى أى شىء، متمنياً التوفيق للفريق العسكرى خلال الفترة المقبلة، مداعبا إياهم قائلا "طب عاوزينه إعارة ولا بيع نهائى"، ومن المقرر أن يعقد محمد صلاح جلسة غدا، الأحد، مع مسئولى حرس الحدود لتوقيع العقود وإنهاء الاتفاقات الرسمية بشكل نهائى.

محمد صلاح: أشكر مرتضى منصور ومستعد لخدمة الزمالك فى أى وقت

تقدم محمد صلاح، المدرب العام للزمالك، بالشكر لمرتضى منصور، رئيس النادى، على موافقته على رحيله لتولى القيادة الفنية لحرس الحدود خلال الفترة المقبلة، بعد الاتصالات الهاتفية التى دارت من جانب مسئولى الحرس مع رئيس قلعة ميت عقبة.