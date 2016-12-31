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مصر تدين الهجوم الإرهابي المزدوج في بغداد

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مصر تدين الهجوم الإرهابي المزدوج في بغداد مصر تدين الهجوم الإرهابي المزدوج في بغداد

أرشيفية

أدانت بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية الهجوم الإرهابي المزدوج بأحد أسواق العاصمة العراقية بغداد، الذي وقع اليوم 31 الجاري، وأسفر عن سقوط نحو 27 قتيلا و45 مصابا.
> وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن خالص التعازي لأسر الضحايا، داعيا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وسرعة الشفاء للمصابين. وأكد على وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب العراق في مواجهة الإرهاب، الذي يستهدف أمن واستقرار العراق الشقيق.

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