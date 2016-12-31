كتائب "القسام" تبث مقطعين مصورين لجندى إسرائيلى أسير لديها

(أ ف ب)

بثت كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس مساء السبت، مقطعين مصورين قالت إنهما يظهران الجندى الإسرائيلى شاؤول ارون الأسير لديها والذى تعتقد إسرائيل أنه قتل خلال حرب 2014 على قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام فى بيان إنها "نشرت مقطعى فيديو فى ذكرى ميلاد الجندى الصهيونى الأسير شاؤول أرون الثالثة والعشرين ومع نهاية عام 2016".

وأضاف البيان أن كتائب القسام كانت "أعلنت عن قتل 14 جنديا وأسر الجندى شاؤول ارون فى عملية نوعية تم فيها تدمير ناقلة جند شرق حى التفاح (شرق غزة) فى 20 يوليو (تموز) 2014" خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وفى المقطع الأول ومدته 36 ثانية، يجلس ستة أشخاص على كراس وهم يرتدون بزات عسكرية من دون أن تظهر وجوههم، ويحوطون بشخص على كرسى متحرك لم يظهر وجهه أيضا وعلى قميصه كتب رقم "102".

ووسط الأشخاص وضعت طاولة عليها قالب حلوى كتب عليه باللغة العبرية "ثلاث سنوات فى سجن حماس"، فيما ارتفع غناء بالعبرية "عيد ميلاد سعيد ارون".

وفى مقطع ثان مدته 54 ثانية بدا شخص فى زنزانة غطى وجهه بصورة وجه ارون فيما يداه مقيدتان بحبال يحاول فكها. ثم يدخل عليه شخص يرتدى لباس مهرج ويشاركه الاحتفال بعيد ميلاده.

وفى نهاية المقطع كتبت عبارة باللغتين العربية والعبرية "عام جديد والجندى شاؤول لا يزال بعيدا عن أهله" و"القرار بيد الحكومة" فى إشارة للحكومة الإسرائيلية.