حيدر العبادى يتطلع على سير عمليات "قادمون يا نينوى"

كتب مصطفى عنبر

اطلع رئيس الوزراء العراقى القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادى على سير عمليات "قادمون يا نينوى" بعد انطلاق المرحلة الثانية منها وتقدم القوات العراقية لتحرير كامل الجانب الأيسر من المدينة. جاء ذلك خلال زيارة العبادى اليوم اليوم السبت مقر قيادة العمليات المشتركة واجتماعه بالقادة الأمنيين والعسكريين.

كما أجرى اتصالات بالقادة الميدانيين للمعركة حيث استمع إلى تقارير تفصيلية عن المعركة وأصدر التوجيهات التى من شأنها المساهمة بتعزيز الانتصارات وتوفير كل ما يساعد بحسم المعركة والحفاظ على القوات العراقية والمدنيين.

وأشار إلى أن عمليات قادمون يا نينوى دخلت (مرحلة الحسم) وتسير حسب ما مخطط لها. مؤكدا أن القوات العراقية تقاتل داخل مدينة الموصل حاليا وبمعنويات عالية وبروح الانتصار والعدو يشهد انهيارا وانكسارا .