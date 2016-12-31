محمد بن زايد: يطل علينا عام 2017 ومسيرة الخير المباركة تمضي شامخة

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ان عام 2017 يطل علينا ومسيرة الخير المباركة التي أرسى قواعدها زايد طيب الله ثراه واخوانه المؤسسون تمضي شامخة بفضل من الله وتوفيقه.

واعرب سموه عن ثقته بتحقيق المزيد من التقدم والرخاء والعطاء بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مضيفا سموه " فطموحاتنا لا حدود لها وتطلعاتنا لا سقف لها لرفعة الوطن وتقدمه".

واكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ان " الامارات وطن الخير والتسامح تزرع الخير وتحصد الحب والفرح وتنشر السلام والامان فمستقبلنا يملؤه التفاؤل والامل بمزيد من الإنجازات لوطن الخير.. واعمالنا ومنجزاتنا لا تودع عاما ولا تنتظر اخر، منهجنا العمل المتواصل والمستمر برؤية وخطط واضحة وعزيمة قوية وارادة صلبة لتحقيق الأفضل لوطننا".

واوضح سموه ان الله تعالى حبى الامارات بقيادات وشعب اخلصوا للوطن وقدموا التضحيات لرفعته ورقيه، والإخلاص والفداء نهج ثابت وراسخ يجمعنا على هذه الارض الطيبة منبها سموه الى ان الامارات تنسج طريقا خاصا بها للنجاح والريادة والتميز بفضل سواعد ابنائها وإمكاناتهم وقدراتهم واخلاصهم وعطائهم غير المحدود.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان " مرت على منطقتنا العديد من التحديات، الامارات واشقاؤها واجهوها بحزم وسنمضي باذن الله بنفس العزيمة في حفظ امن واستقرار المنطقة والدفاع عنها".

واعرب سموه عن امله فى ان يعم السلام والأمن والاستقرار المنطقة والعالم اجمع انطلاقا مما يجمع البشرية من قيم الخير والتعاون والتعايش والتسامح مهنئا سموه قيادتنا الحكيمة وشعبنا العزيز والمقيمين بيننا بقدوم العام الجديد سائلا الله سبحانه ان يديم على وطننا الرخاء والاستقراروالتقدم.

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