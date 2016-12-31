أخبار عاجلة

فيديو| أبو الغيط: على كافة الأطراف الانسحاب من سوريا وترك القضية للعرب -
بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر» -
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي» -
بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي» -
فيديو| «تحت الأرض» تهدد مرتضى وموسى.. والأخير يستنجد بوزير الداخلية -
خالد علي يقدم بلاغًا جديدًا للنائب العام بسبب اتفاقية تيران وصنافير  -
حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في شمال سيناء -
حافلة دورتموند ليست الأولى.. 4 انفجارات هزت الملاعب -
يوفنتوس يُهين برشلونة بثلاثية في «الشامبيونز ليج» -
مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

عمرو جمال ينضم للمنتخب العسكري 3 يناير استعدادًا لبطولة العالم

Google+ Print
عمرو جمال ينضم للمنتخب العسكري 3 يناير استعدادًا لبطولة العالم عمرو جمال ينضم للمنتخب العسكري 3 يناير استعدادًا لبطولة العالم

>كتب فتحى الشافعى

ينتظم عمرو جمال مهاجم الأهلى فى معسكر العسكرى ابتداءً من يوم 3 يناير المقبل للمشاركة فى تدريبات المنتخب استعدادًا لبطولة العالم العسكرية بعمان والمقرر أن تقام خلال الفترة من 13 حتى 29 يناير المقبل، وبذلك ينضم عمرو جمال لثلاثى الأهلى محمد نجيب، حسام عاشور ومؤمن زكريا فى المنتخب العسكري.

 

عمرو جمال يغيب عن مباريات الأهلي

 

وغاب عمرو جمال عن مباريات الأهلى الأخيرة فى بطولة الدورى حيث اعتمد حسام البدرى المدير الفنى للأحمر على مروان محسن أساسيًا فى قيادة هجوم الفريق، ولم يظهر المهاجم الصاعد هذا الموسم إلا على فترات ولم يُسجل أية أهداف.

 

عمرو جمال المهاجم الرابع فى الأهلي

 

وبات ترتيب عمرو جمال رابعًا فى هجوم القلعة الحمراء بعد مروان محسن والنيجيرى جونيور أجاى وعماد متعب ومن بعدهم جون أنطوى الذى رحل إلى غانا مؤخرًا دون علم ناديه، حيث سبق وأعلن حسام البدرى أن عمرو يحتاج لمزيد من الجهد والتركيز حتى يقود الفريق أساسيًا.

 

وإبتعد عمرو جمال عن قائمة المنتخب الأول التى ستُشارك فى بطولة أمم أفريقيا المقبلة بالجابون وحل بدلاً من مروان محسن زميله بالفريق.

 

عمرو جمال يتطلع للاستفادة من تواجده فى المنتخب العسكري

 

ويتطلع عمرو جمال للاستفادة من تواجده مع المنتخب العسكرى الذى يقوده محمد عمر من أجل الحفاظ على لياقته ومهارته التهديفية حتى يستعيد مكانه بالأهلى عقب استئناف بطولة الدورى بعد 45 يومًا تقريبًا بسبب بطولة أمم أفريقيا، خاصة أن اللاعب تألق خلال الفترة الماضية التى انضم فيها للمنتخب العسكرى وسجل أهدافًا مؤثرة فى مباريات ودية.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق