عمرو جمال ينضم للمنتخب العسكري 3 يناير استعدادًا لبطولة العالم

كتب فتحى الشافعى

ينتظم عمرو جمال مهاجم الأهلى فى معسكر المنتخب العسكرى ابتداءً من يوم 3 يناير المقبل للمشاركة فى تدريبات المنتخب استعدادًا لبطولة العالم العسكرية بعمان والمقرر أن تقام خلال الفترة من 13 حتى 29 يناير المقبل، وبذلك ينضم عمرو جمال لثلاثى الأهلى محمد نجيب، حسام عاشور ومؤمن زكريا فى المنتخب العسكري.

عمرو جمال يغيب عن مباريات الأهلي

وغاب عمرو جمال عن مباريات الأهلى الأخيرة فى بطولة الدورى حيث اعتمد حسام البدرى المدير الفنى للأحمر على مروان محسن أساسيًا فى قيادة هجوم الفريق، ولم يظهر المهاجم الصاعد هذا الموسم إلا على فترات ولم يُسجل أية أهداف.

عمرو جمال المهاجم الرابع فى الأهلي

وبات ترتيب عمرو جمال رابعًا فى هجوم القلعة الحمراء بعد مروان محسن والنيجيرى جونيور أجاى وعماد متعب ومن بعدهم جون أنطوى الذى رحل إلى غانا مؤخرًا دون علم ناديه، حيث سبق وأعلن حسام البدرى أن عمرو يحتاج لمزيد من الجهد والتركيز حتى يقود الفريق أساسيًا.

وإبتعد عمرو جمال عن قائمة المنتخب الأول التى ستُشارك فى بطولة أمم أفريقيا المقبلة بالجابون وحل بدلاً من مروان محسن زميله بالفريق.

عمرو جمال يتطلع للاستفادة من تواجده فى المنتخب العسكري

ويتطلع عمرو جمال للاستفادة من تواجده مع المنتخب العسكرى الذى يقوده محمد عمر من أجل الحفاظ على لياقته ومهارته التهديفية حتى يستعيد مكانه بالأهلى عقب استئناف بطولة الدورى بعد 45 يومًا تقريبًا بسبب بطولة أمم أفريقيا، خاصة أن اللاعب تألق خلال الفترة الماضية التى انضم فيها للمنتخب العسكرى وسجل أهدافًا مؤثرة فى مباريات ودية.