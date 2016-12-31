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انضمام العيسوى لجهاز ستراكا بالإسماعيلى بدلا من قناوى واستمرار جهاز خضر

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انضمام العيسوى لجهاز ستراكا بالإسماعيلى بدلا من قناوى واستمرار جهاز خضر انضمام العيسوى لجهاز ستراكا بالإسماعيلى بدلا من قناوى واستمرار جهاز خضر

>كتب سليمان النقر - نانسى القاضى

أعلن المهندس إبراهيم عثمان رئيس نادى الإسماعيلى عن أعضاء الجهاز المعاون للشيكى فرانز ستراكا فى قيادة الدراويش بداية من الدور الثانى بالدورى.

 

ويستمر باقى أعضاء الجهاز الفنى السابق الذين عملوا مع أشرف خضر المدير الفنى السابق ولم يرحل سوى أحمد قناوى المدرب العام الذى تولى أبو طالب العيسوى المهمة بدلاً منه.

 

وضم الجهاز المعاون كلاً من أبو طالب العيسوى "المدرسة" مدربًا عامًا ومحمد محسن أبو جريشة "ريشة" مدربًا وسعفان الصغير مدربًا لحراس المرمى وطارق أبو الليل المدير الإدارى والمترجم الخاص لستراكا كونه يجيد التحدث باللغة الألمانية وأحمد صالح مديرًا إداريًا وأشرف عبد الكريم وأحمد سالمان ومحمد سالمان إداريين .

 

ويضم الجهاز الطبى برئاسة الدكتور مجدى باز رئيسًا والدكتور أكرم عبد العزيز طبيبًا وجمال الطلى وسيد بلبل وعدنان مسعد لإصابات الملاعب .

 


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