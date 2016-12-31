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أنطوى ينتظر التأشيرة للعودة من غانا والتوقيع للمقاصة

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أنطوى ينتظر التأشيرة للعودة من غانا والتوقيع للمقاصة أنطوى ينتظر التأشيرة للعودة من غانا والتوقيع للمقاصة

>كتب رمضان حسن

ينتظر جون أنطوى مهاجم فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى والمتواجد حاليًا فى غانا الحصول على "التأشيرة" من أجل العودة إلى القاهرة فى الأسبوع الأول من شهر يناير.

 

وسافر أنطوى يوم الثلاثاء الماضى إلى بلاده بعد أن خرج تمامًا من حسابات الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى الذى بدأ فى الاعتماد بشكل أساسى على مروان محسن فى قيادة الهجوم الأحمر.

 

وقال أحمد يحيى وكيل اللاعب، إن أنطوى سينضم إلى المقاصة فى يناير على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر فقط ولن يتم بيعه نهائيًا للنادى الفيومي.

 

وأكد يحيى أنه بمجرد وصول اللاعب للقاهرة سيتم عقد جلسة بين إدارة المقاصة واللاعب للتوقيع على عقود رسمية.

 


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