موجز أخبار مصر6مساء.. السيسى يجتمع بقيادات الدولة لبحث تأمين أعياد الميلاد

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، والفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والانتاج الحربى، وسامح شكرى وزير الخارجية، واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، بالإضافة إلى رئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية لبحث عدة أمور أهمها تأمين احتفالات أعياد الميلاد.. وفيما يلى موجز أخبار الساعة السادسة.

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم، السبت، اجتماعاً شارك فيه كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والخارجية، والداخلية، والعدل، بالإضافة إلى رئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

ينفرد "اليوم السابع" بنشر فيديو لـ"جمال الدين اللبان"، مدير عام المشتريات والتوريدات بمجلس الدولة المتهم بتلقى رشوة بملايين الجنيهات، وذلك أثناء خروجه من مقر مجلس الدولة بالدقى بعد متابعة إجراءات للنيابة وتفتيش مكتبه.

تداول عدد من مستخدمى مواقع التواصل الإجتماعى، العديد من إنجازات الدولة، والمشاريع القومية، التي بدأت خلال نصف السنة المنقضية، والبعض الآخر من المنتظر أن ينتهى قريبا، للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حرص النقيب هيثم مراد، أحد الضباط المصابين خلال حادث إرهابى وتم بتر ساقه اليمنى، على حضور ملتقى توظيف الشباب للشباب بمركز الحبانية منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة، وقال: إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أوصاه خلال حديث معه أثناء تكريمه بمصر، وأن يزرع فى أولاده صفة التضحية وحب الوطن، مؤكدا أن مصر فى احتياج شديد لتضحيات أبنائها.

أعلنت وزارة المالية أنها حاليا تدرس طبيعة الخدمات الإعلانية المقدمة على مواقع التواصل الاجتماعى، التى لم تدرج بجدول الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، وبينها مواقع التواصل الاجتماعى وغيرها من الخدمات، وتعد دراسة الحكومة المصرية لهذا الصدد ليس الأول إنما هناك العديد من المحاولات العالمية التى بذلت فى هذا الإطار، ونجحت بالفعل ومنها المملكة البريطانية المتحدة، نستعرض أبرزها فيما يلى.

أمر مدير نيابة ثاني المنصورة بإشراف المستشار أيمن عبد الهادي المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية بحبس مالك منزل عزبة الصفيح 4 ايام على ذمة التحقيقات.

يشارك يحيى راشد وزير السياحة، اليوم السبت، فى الاحتفالية التى تقيمها وزارة السياحة بمناسبة بدء العام الجديد 2017، وذلك بمنطقة الأهرامات، وذلك فى إطار مشاركة مصر دول العالم الاحتفال بالعام الميلادي الجديد .

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بإلزام وزارة الداخلية، بإلحاق أمناء الشرطة بالفرقة المؤهلة لكادر الضباط .

انتهت القوات المسلحة المصرية ، صباح اليوم ، من كافة أعمال الترميم الخاصة بالكنيسة البطرسية والتى تضررت من العمل الارهابى الأخير، الذى استهدفها الشهر الجارى، وذلك فى إطار احتفالات مصر بأعياد الميلاد المجيدة وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

اجتمع عدد من أعضاء مجلس النواب الليبى، صباح اليوم، فى إطار دعوة من الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، ورئيس اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبى فى جمهورية مصر العربية، وأعضاء اللجنة فى القاهرة وذلك لإيجاد آليات تساهم فى التسوية السياسية ضمن إطار الاتفاق السياسى.

حرص الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، على تهنئة الجميع بالعام الميلادى الجديد 2017 بما فيهم أعدائه وخصومه.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث المخدرات، ومباحث مركز أبوصوير، من القبض على ضابط سابق بحوزته 115 طربة حشيش و76 ألف قرص من الكبتاجون المخدر بقصد الاتجار.

ينشر "اليوم السابع" خطاب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لمديريات التعليم، الخاص بتأجيل قرار إلغاء تعريب امتحانات طلاب الثانوية العامة بمدارس اللغات للعام المقبل وإرجاء تفعيل المادة 15 من القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2014 للعام الدراسى المقبل.

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي غداً الأحد صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2017 بصورة مبكرة عشرة أيام، إليكترونيا من ماكينات الصراف الآلى، وذلك بدلا من اليوم العاشر من الشهر الجارى من خلال جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والبنوك وجميع مكاتب البريد وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

أكد المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، عضو المجلس الخاص- أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة والذى يضم عددا من شيوخ قضاته- أن المجلس لا يدخر وسعاً فى محاربة الفساد فى كافة صوره وأشكاله أياً كان الشخص المتورط أو المسئول عن الفساد.

حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، جلسة 7 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات الطعون المقدمة من عصام الإسلامبولى وطارق نجيدة وخالد على ومالك عدلى ومعصوم مرزوق وحامد جبر ومحمد منيب وناصر أمين وأسعد هيكل وحميدو جميل البرنس ويحيى كامل ومحمد عادل سليمان ومحمد قدرى فريد وعـلى أيـوب المحامون، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى البرلمان.

خطة "دعم مصر" لــ"تيران وصنافير .."