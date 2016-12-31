أهم 10 بوستات اليوم.. ترامب يهنئ أعداءه بالعام الجديد

كتب هيثم سلامة

امتلأت مواقع السوشيال ميديا، اليوم السبت، بالعديد من المنشورات والصور المهمة، ويرصد "اليوم السابع" أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة.

1. ترامب على تويتر: سنة سعيدة على الجميع بما فيهم أعدائى الكثيرون

2. بالصور.. البروفة النهائية لفرقة الهضبة عمرو دياب قبل حفل الليلة فى دبى

3. كليب "يامالى عينى " لتامر حسنى يتصدر مؤشرات بحث جوجل للفيديوهات بعد طرحه بساعات

4. السفارة الأمريكية بالقاهرة تنشر 8 صور تلخص أهم أحداث عام 2016

5. الفنانة بلقيس تنشر فيديو لحظة سقوط مصور فى حفل زفافها:مارس عمله بإتقان

6. سانتا كلوز وهدايا فى احتفالات 2017.. نجوم الفن: يارب سنة سعيدة

7. حاكم دبى يهنىء الشعوب العربية بالعام الجديد: عام خير وبركة

8. ريم بنا فى وداع 2016: انكسرت مراراً لكنى لم أفقد الأمل

9. عماد متعب يحتفل بالعام الجديد مع "تمارا وسيلين" وبابا نويل

10. هاشتاج الكنيسة البطرسية ترند على تويتر بعد الانتهاء من أعمال الترميم