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أهم 10 بوستات اليوم.. ترامب يهنئ أعداءه بالعام الجديد

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أهم 10 بوستات اليوم.. ترامب يهنئ أعداءه بالعام الجديد أهم 10 بوستات اليوم.. ترامب يهنئ أعداءه بالعام الجديد

>كتب هيثم سلامة

امتلأت مواقع السوشيال ميديا، اليوم السبت، بالعديد من المنشورات والصور المهمة، ويرصد "اليوم السابع" أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة.

1.      على تويتر: سنة سعيدة على الجميع بما فيهم أعدائى الكثيرون

2.       بالصور.. البروفة النهائية لفرقة الهضبة قبل حفل الليلة فى دبى

3.       كليب "يامالى عينى " لتامر حسنى يتصدر مؤشرات بحث جوجل للفيديوهات بعد طرحه بساعات

4.        السفارة الأمريكية بالقاهرة تنشر 8 صور تلخص أهم أحداث عام 2016

 

5.       الفنانة بلقيس تنشر لحظة سقوط مصور فى حفل زفافها:مارس عمله بإتقان

 

6.      سانتا كلوز وهدايا فى احتفالات 2017.. نجوم الفن: يارب سنة سعيدة

 

7.        حاكم دبى يهنىء الشعوب العربية بالعام الجديد: عام خير وبركة

8.       ريم بنا فى وداع 2016: انكسرت مراراً لكنى لم أفقد الأمل

9.       عماد متعب يحتفل بالعام الجديد مع "تمارا وسيلين" وبابا نويل

10.    هاشتاج الكنيسة البطرسية ترند على تويتر بعد الانتهاء من أعمال الترميم

 

 

 


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