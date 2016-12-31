أخبار عاجلة

فيديو| أبو الغيط: على كافة الأطراف الانسحاب من سوريا وترك القضية للعرب -
بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر» -
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي» -
بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي» -
فيديو| «تحت الأرض» تهدد مرتضى وموسى.. والأخير يستنجد بوزير الداخلية -
خالد علي يقدم بلاغًا جديدًا للنائب العام بسبب اتفاقية تيران وصنافير  -
حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في شمال سيناء -
حافلة دورتموند ليست الأولى.. 4 انفجارات هزت الملاعب -
يوفنتوس يُهين برشلونة بثلاثية في «الشامبيونز ليج» -
مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تورط 5 شخصيات إدارية بمجلس الدولة في قضية فساد «اللبان»

Google+ Print
تورط 5 شخصيات إدارية بمجلس الدولة في قضية فساد «اللبان» تورط 5 شخصيات إدارية بمجلس الدولة في قضية فساد «اللبان»

مجلس الدولة

قالت مصادر خاصة أن هناك 5 شخصيات إدارية بينهم شخصية قيادية داخل مجلس الدولة متورطة فى قضية الفساد المتهم فيها جمال اللبان مدير مشتريات مجلس الدولة
> وأضافت المصادر أن نيابة امن الدولة العليا طلبت من الجهات الأمنية المختصه إجراء تحريات حول تلك الشخصيات قبل صدور قرار بحقهم
> يذكر أن النائب العام، المستشار نبيل صادق، التقي رئيس مجلس الدولة المستشار محمد مسعود وعدد من أعضاء المجلس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا