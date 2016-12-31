تورط 5 شخصيات إدارية بمجلس الدولة في قضية فساد «اللبان»

قالت مصادر خاصة أن هناك 5 شخصيات إدارية بينهم شخصية قيادية داخل مجلس الدولة متورطة فى قضية الفساد المتهم فيها جمال اللبان مدير مشتريات مجلس الدولة

> وأضافت المصادر أن نيابة امن الدولة العليا طلبت من الجهات الأمنية المختصه إجراء تحريات حول تلك الشخصيات قبل صدور قرار بحقهم

> يذكر أن النائب العام، المستشار نبيل صادق، التقي رئيس مجلس الدولة المستشار محمد مسعود وعدد من أعضاء المجلس.