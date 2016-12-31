أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 31 / 12 / 2016.. معلول يرد على أنباء الرحيل

كتب فتحى الشافعى

شهد النادى الأهلى اليوم السبت الموافق 31 / 12 / 2016 العديد من الأخبار والأحداث المهمة يأتى فى مقدمتها رد على معلول على الأنباء التى تناثرت بقوة خلال الفترة الماضية بشأن رغبة اللاعب في الرحيل خلال يناير المقبل والإنتقال للترجي التونسي..

ويعرض "اليوم السابع" أهم الأحداث والأخبار التى شهدها الأهلي اليوم ، وإلى التفاصيل:

تلقى النادى الأهلى عرضاً لضم لاعب كاميرونى مُحترف بالدورى البرتغالى ويُجيد اللعب فى مركز الجناح الأيسر وصانع الألعاب من أجل التعاقد معه خلال انتقالات يناير الشتوية المقبلة.

أكد التونسى الدولى على معلول ظهير أيسر فريق الأهلي أنه لم يطلب الرحيل عن فريقه والعودة إلى تونس، موضحاً أن تعاقده مع الأهلي مستمر لأربع سنوات وأنه متمسك بالبقاء مع الفريق الذى يشعر معه براحة تامة.

يبدأ محمود طاهر، رئيس النادى الأهلي، اجتماعا مع حسام البدرى المدير الفنى لفريق الكرة الأول، لحسم ملف اللاعب الأجنبى المنتظر انضمامه للقلعة الحمراء خلال الانتقالات الشتوية.

طلب حسام البدرى، المدير الفنى للأهلي، من خالد محمود، طبيب الفريق، تقريرا طبيا شاملا عن اللاعبين، خلال المرحلة الماضية، على أن يشمل التقرير تقييما شاملا للحالة الطبية لكل لاعب بالفريق، ومدى استجابة كل منهم لبرامج التغذية التى يحددها هانى وهبة طبيب التغذية.

أبدى مروان محسن، مهاجم الأهلي، سعادته بالعودة للمنتخب الوطنى الأول بعد فترة غياب طويلة للإصابة التى لحقت به نهاية الموسم الماضى، موضحاً أنه يتطلع لأن يُساهم مع باقى زملائه فى الفوز ببطولة أمم أفريقيا المقبلة، بعد عودة الفراعنة للبطولة عقب غياب 3 دورات مُتتالية.