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أعضاء مجلس النواب الليبى بالقاهرة يبحثون التسوية السياسية

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أعضاء مجلس النواب الليبى بالقاهرة يبحثون التسوية السياسية أعضاء مجلس النواب الليبى بالقاهرة يبحثون التسوية السياسية

أعضاء مجلس النواب الليبي

بحث عدد من أعضاء مجلس النواب الليبى فى اجتماعهم اليوم السبت بالقاهرة إيجاد آليات تساهم في التسوية السياسية في إطار دعوة من الفريق محمود حجازى رئيس اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبى فى وأعضاء اللجنة كما تم خلال الاجتماع إشراك جميع الأطراف ذات العلاقة بهذه الأزمة وعلى رأسها أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة الليبى وذلك لتحقيق تسويات تمكن من وضع الإتفاق السياسى موضع التنفيذ بما يحقق رفع المعاناه عن المواطن الليبى ويساهم فى حل الأزمة السياسية فى ليبيا.

جاء ذلك الاجتماع إستكمالاً للجهود الرامية لمعالجة نقاط الخلاف التى تسببت فى حدوث الإنسداد السياسى فى ليبيا،

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