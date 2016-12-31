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مواطن يطالب وزير النقل باستثناء منزله من الهدم لإنشاء "الدائرى"

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مواطن يطالب وزير النقل باستثناء منزله من الهدم لإنشاء "الدائرى" مواطن يطالب وزير النقل باستثناء منزله من الهدم لإنشاء "الدائرى"

>المنوفية - محمود شاكر

طالب أحد المواطنين بمدينة الباجور فى محافظة المنوفية، اليوم السبت، باستثناء منزله من الهدم لإنشاء الطريق الدائرى الذى يقام بالمدينة، وجاءت مطالبة المواطن أثناء جولة الوزير التفقدية للطريق الدائرى بمرافقة الدكتور هشام عبدالباسط المحافظ.

من جانبه، أكد العميد محمود محى الدين عضو مجلس النواب عن دائرة أشمون، الذى رافق الوزير فى الجولة التفقدية أن المواطن طالب الوزير بإعطائه مهلة جديدة قبل أن يخلى منزله الواقع فى نهر الطريق.

وأكد محى الدين أن رد الوزير جاء بضرورة إخلاء المنزل لبدء العمل، لافتا إلى أنه تم إعطاء التعويضات كاملة للجميع، ولزم عليهم الإخلاء حتى يتسنى استكمال الأعمال دون أى إعاقات. 


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