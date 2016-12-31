بالصور.. مطار مرسى علم يستقبل السائحين بالهدايا

استقبل مطار مرسى علم الدولى السياح اليوم، السبت، بهدايا رأس السنة الميلادية كعادته كل عام لإدخال السرور على السياح الوافدين من أوروبا، التى تتكرر زيارتهم لمدينة مرسى علم وجنوب البحر الأحمر.

ومن جانبه قال محمد طمان، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمطار مرسى علم الدولى إن فى مثل هذا الوقت من كل عام يستقل مطار مرسى علم السياح بالهدايا الخاصة بأعياد الميلاد ورأس السنة لقضاء إجازات الكريسماس ورأس السنة بمرسى علم وذلك لما تتمتع به المنطقة بالطقس المشمس طوال العام وتوافر أماكن الغوص العالمية.