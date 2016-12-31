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مجلس الدولة يعلن استقالة وائل شلبى أمين عام المجلس

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مجلس الدولة يعلن استقالة وائل شلبى أمين عام المجلس مجلس الدولة يعلن استقالة وائل شلبى أمين عام المجلس

مجلس الدولة

أصدر المجلس الخاص بمجلس الدولة “أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة”، قرارا بقبول استقالة الأمين العام للمجلس المستشار وائل شلبى، كما قرر المجلس تعيين المستشار فؤاد عبد الرحيم للاطلاع بمهام منصب الأمين العام.

 وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة المستشار ياسر الكردينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ممثل عن وزارة المالية وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات وبعض العاملين بإدارة التفتيش الإدراى بمجلس الدولة لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التى أبرمها مجلس الدولة خلال 5 سنوات ماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.

واكد مجلس الدولة فى بيان صادر عنه منذ قليل، أنه لا يتستر على أى فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون مهما كان من ارتكبه.

 

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