تأجيل دعوى بطلان انتخابات نادى القضاه لـ 15 يناير لإعادة الفرز

كتب إبراهيم قاسم

قررت دائرة طلبات رجال القضاء، بمحكمة استئناف القاهرة، تأجيل دعويين قضائتين تطالبان ببطلان انتخابات مجلس إدرة نادي القضاة التي أجريت في منتصف يوليو الماضي، لوجود انتهاكات جوهرية في عملية التصويت تؤدي إلى حل مجلس إدارة النادي لجلسة 15 يناير المقبل لاعادة فرز صناديق الاقتراع .

وكلفت المحكمة، اللجنة القضائية إعادة فرز صناديق الاقتراع لمعرفة عما إذا كان هناك مخالفات شابت عملية التصويت من عدمه، على أن تنتهى من عملها وإيداع تقريرها بشأن عملية الفرز في 15 يناير المقبل .

وكانت المحكمة تسملت من نادى القضاة أوراق العملية الانتخابية بالكامل، وكشوف الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات، لإعادة فرز الاصوات والتأكد من صحة الأرقام المعلنة من عدمها .