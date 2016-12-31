أحمد أبو الغيط يناقش مع صائب عريقات سبل البناء على قرار وقف الاستيطان

كتب مصطفى عنبر

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم،السبت، صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين، وذلك بحضور مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية السفير محمود عفيفى أن أبو الغيط بحث مع عريقات سُبل البناء على قرار مجلس الأمن 2334 الذي يُطالب بالوقف الفوري والكامل للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المُحتلة، وكيفية تفعيل القرار ومواده التي تمثل صك إدانة غير مسبوق في حدته للسياسة الإسرائيلية، وكذا الدور المنتظر لجامعة الدول العربية في هذا الخصوص.

وأضاف عفيفي أن أمين عام الجامعة العربية تدارس مع عريقات كيفية المُضي قُدماً في المرحلة المقبلة والاستفادة من الزخم الدولي الإيجابي، خاصة في ظل انعقاد مؤتمر باريس للسلام منتصف شهر يناير 2017، والذي يُمثل فُرصة مثالية لبلورة الإجماع الدولي حول مرجعيات ومُحددات التسوية النهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبما يُمهد الطريق للبدء في عملية تفاوضية جادة على أساس صحيح، وصولاً إلى الحل العادل والشامل بإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد المتحدث الرسمي على أن الأمين العام لجامعة الدول العربية تباحث مع ضيفه الفلسطيني حول الخطوات الواجب اتخاذها في حال ما نفذت الإدارة الأمريكية القادمة ما جرى الحديث عنه بشأن نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القُدس، وأن أبو الغيط حذر من أن هذه الخطوة من جانب الولايات المتحدة، إن حدثت، ستمثل انتكاسة كبيرة لكل جهود السلام، وأنه على ثقةٍ من أن الإدارة الأمريكية تدرك تبعاتها بالغة السلبية على الفلسطينيين والعرب، بل والعالم الإسلامي كله.