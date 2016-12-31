الشعور بالجوع مش بس قلة أكل دا كمان قلة ميه وملل

كتبت آلاء الفقى

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن الشعور بالجوع قد يكون مؤشرا على وجود خطأ بالجسم، ويظهر ذلك عن طريق 5 مؤشرات ينذر بها الجسم منها:

1. عندما تشعر بالجوع بعد تناولك الطعام قد يكون مؤشرا على الشعور بالعطش، نتيجة لجفاف الجسم لفترة طويلة، مما يرسل إشارات كالشعور بالجوع، فى هذه الحالة بدلا من تناول الطعام يجب شرب الكثير من الماء لترطيب جسمك.

2. إذا كنت تشعر بالجوع طوال الوقت فإن ذلك يعنى أنك تحرم الجسم من بعض الأطعمة التى يحتاجها كالبقوليات والأطعمة الغنية بالبروتين والكربوهيدرات التى تتخذ وقتا طويلا للهضم.

3. إذا كانت لديك رغبة ملحة فى تناول نوع معين من الطعام، على سبيل المثال فإذا كنت سعيدا تريد أن تتناول الكعك والحلوى للاحتفال بهذه المناسبة، فهذا يسمى الجوع العاطفى.

4. فى بعض الأحيان قد يكون شعورك بالجوع دليلا على أن جسمك يحتاج إلى أخذ قسط من الراحة ولا تدرك ذلك، فى هذه الحالة ينذر الجسم من خلال الجوع.

5. بعض الحالات عندما تكون فى حالة ملل تشعر بالجوع، لذا فإن فى هذه الحالة يجب المشى أو اخذ نفس عميق أو فعل أى شىء يخرجك من الملل.