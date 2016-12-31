محمد بن زايد: الإمارات وطن الخير والتسامح تزرع الحب وتنشر السلام

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ان الإمارات وطن الخير والتسامح تزرع الخير وتحصد الحب والفرح وتنشر السلام والامان.. مؤكدا على الثقة في تحقيق التقدم والرخاء والعطاء بقيادة خليفة بن زايد رئيس الدولة، مضيفاً ان منجزاتنا لا تودع عاماً ولا تنتظر آخر، منهجنا العمل المتواصل والمستمر برؤية وخطط واضحة وعزيمة قوية وارادة صلبة لتحقيق الأفضل لوطننا.

وقال سموه على حسابه الرسمي في "تويتر" "يطل علينا عام 2017 ومسيرة الخير المباركة التي أرسى قواعدها زايد طيب الله ثراه واخوانه المؤسسون تمضي شامخة بفضل من الله وتوفيقه".

واضاف "نحن على ثقة بتحقيق المزيد من التقدم والرخاء والعطاء بقيادة أخي خليفة، فطموحاتنا لا حدود لها وتطلعاتنا لا سقف لها لرفعة الوطن وتقدمه."

وقال:" اعمالنا ومنجزاتنا لا تودع عاماً ولا تنتظر آخر، منهجنا العمل المتواصل والمستمر برؤية وخطط واضحة وعزيمة قوية وارادة صلبة لتحقيق الأفضل لوطننا."

واضاف "لقد حبى الله الامارات بقيادات وشعب اخلصوا للوطن وقدموا التضحيات لرفعته ورقيه، الإخلاص والفداء نهج ثابت وراسخ يجمعنا على هذه الارض الطيبة."

وأكد ان "الامارات تنسج طريقاً خاصاً بها للنجاح والريادة والتميز بفضل سواعد ابنائها وإمكاناتهم وقدراتهم واخلاصهم وعطائهم غير المحدود."

وقال :"مرت على منطقتنا العديد من التحديات، الامارات واشقاؤها واجهوها بحزم وسنمضي باذن الله بنفس العزيمة في حفظ امن واستقرار المنطقة والدفاع عنها."

واضاف " نأمل ان يعم السلام والأمن والاستقرار المنطقة والعالم اجمع انطلاقاً مما يجمع البشرية من قيم الخير والتعاون والتعايش والتسامح."

واختتم قائلاً" ونحن اذ نهنئ قيادتنا الحكيمة وشعبنا العزيز والمقيمين بيننا بقدوم العام الجديد نسأله سبحانه ان يديم على وطننا الرخاء والاستقرار والتقدم."