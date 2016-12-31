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القبض على موظفة بوزارة المالية استولت على 100مليون جنيه

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القبض على موظفة بوزارة المالية استولت على 100مليون جنيه القبض على موظفة بوزارة المالية استولت على 100مليون جنيه

نجحت اليوم السبت أجهزة هيئة الرقابة الإدارية في الإسكندرية، في توجيه ضربة ثالثة للفاسدين، وقامت بالقبض على موظفة بوزارة المالية بتهمة الاستيلاء على 100 مليون جنيه من أموال الموازنة العامة للدولة، أثناء فترة انتدابها للعمل كمدير عام الحسابات بإدارة 6 أكتوبر التعليمية.

وردت معلومات تفيد بإصدار "هـ.أ.ح"، مدير عام الحسابات بإدارة 6 أكتوبر التعليمية "مندوبة وزارة المالية" ، شيكات بعشرات الملايين من الجنيهات من موازنة الجهة لصالح شقيقتها وآخرين، دون مستندات صرف، واستيلائها على تلك المبالغ لنفسها، وعند شكها بالرقابة عليها بادرت برد نحو 20 مليون جنيه لخزانة الدولة.

أكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية تحقيق المتهمة كسب غير مشروع يتمثل في ممتلكات عقارية ومنقولة وإيداعات بنكية ومبالغ سائلة تتعدى قيمتها 100 مليون جنيه، معظمها باسم ابنتها وأشقائها بهدف محاولة إخفائها، ولكن الرقابة الإدارية التقطت المعلومات ووثقتها وعرضتها على إدارة الكسب غير المشروع الذي قرر حبس المتهمة وشقيقتها "ع.أ.ح" على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل ابنتها بعد اعترافها بالوقائع المنسوبة لوالدتها.

وبالعرض على إدارة الكسب غير المشروع تقرر حبس المتهمة وشقيقتها "ع.أ.ح" على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل ابنتها بعد اعترافها بالوقائع المنسوبة لوالدتها.

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رئيس قسم الأخبار