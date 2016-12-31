أخبار عاجلة

فيديو| أبو الغيط: على كافة الأطراف الانسحاب من سوريا وترك القضية للعرب -
بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر» -
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي» -
بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي» -
فيديو| «تحت الأرض» تهدد مرتضى وموسى.. والأخير يستنجد بوزير الداخلية -
خالد علي يقدم بلاغًا جديدًا للنائب العام بسبب اتفاقية تيران وصنافير  -
حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في شمال سيناء -
حافلة دورتموند ليست الأولى.. 4 انفجارات هزت الملاعب -
يوفنتوس يُهين برشلونة بثلاثية في «الشامبيونز ليج» -
مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وكيل وزارة التموين بدمياط يعلن توزيع كروت الوقود الذكية بدءا من اليوم

Google+ Print
وكيل وزارة التموين بدمياط يعلن توزيع كروت الوقود الذكية بدءا من اليوم وكيل وزارة التموين بدمياط يعلن توزيع كروت الوقود الذكية بدءا من اليوم

>دمياط - عبده عبد البارى

قال سمير عثمان، القائم بعمل وكيل وزارة بدمياط، لـ"اليوم السابع" إن محطات تموين الوقود ستبدأ مساء اليوم، السبت، توزيع الكروت الذكية لتوزيع الوقود على المواطنين.

 

وأوضح عثمان أن جميع المحطات أنهت استعداداتها لتوزيع البنزين بالكروت الذكية، مشيرا إلى أن هناك حملات تموينية مكثفة على كافة المحطات بمختلف أنحاء المحافظة لمتابعة عملية التوزيع وضبط أى مخالفات.

 

وأنهى عثمان مخاوف المواطنين ممن لم يتمكنوا من التقديم لاستخراج كارت ذكى قائلاً: "اللى معاه كارت هيمون بنزين عادى واللى ممعهوش كارت برضو هيمون بنفس السعر من خلال كارت المحطة".

 

وشدد عثمان على أنه سيتم معاقبة المخالفين وضبط أى محاولات للتلاعب فى الحصص بأنحاء المحافظة، لافتا إلى أنه لا يوجد أى أزمة فى توزيع البنزين سواء بالبطاقات أو خلافه للمواطنين.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء

التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع

التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع