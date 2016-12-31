وكيل وزارة التموين بدمياط يعلن توزيع كروت الوقود الذكية بدءا من اليوم

دمياط - عبده عبد البارى

قال سمير عثمان، القائم بعمل وكيل وزارة التموين بدمياط، لـ"اليوم السابع" إن محطات تموين الوقود ستبدأ مساء اليوم، السبت، توزيع الكروت الذكية لتوزيع الوقود على المواطنين.

وأوضح عثمان أن جميع المحطات أنهت استعداداتها لتوزيع البنزين بالكروت الذكية، مشيرا إلى أن هناك حملات تموينية مكثفة على كافة المحطات بمختلف أنحاء المحافظة لمتابعة عملية التوزيع وضبط أى مخالفات.

وأنهى عثمان مخاوف المواطنين ممن لم يتمكنوا من التقديم لاستخراج كارت ذكى قائلاً: "اللى معاه كارت هيمون بنزين عادى واللى ممعهوش كارت برضو هيمون بنفس السعر من خلال كارت المحطة".

وشدد عثمان على أنه سيتم معاقبة المخالفين وضبط أى محاولات للتلاعب فى الحصص بأنحاء المحافظة، لافتا إلى أنه لا يوجد أى أزمة فى توزيع البنزين سواء بالبطاقات أو خلافه للمواطنين.