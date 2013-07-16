نجمات اتخذن قراراً شجاعاً.. واستأصلن الثدي

شكّل خبر اسئتصال الممثلة "Angelina Jolie" ثدييها صدمة للعالم، في الوقت الذي ألهمت النجمة بهذا القرار الشجاع العديد من السيّدات اللواتي قد يُصبن بهذا المرض، وحثتهن على إجراء الفحوصات اللازمة.

لكن لم تكن Angelina Jolie هي الأولى أو الأخيرة التي استأصلت ثدييها، فهناك مجموعة من النجمات اللواتي اتخذن هذا القرار، إمّا وقاية وإمّا لمحاربة سرطان الثدي.

1- Wanda Sykes قرّرت الممثلة الكوميديّة الخضوع لعمليّة استئصال الثديين والجراحة الترميميّة، بعد تشخيص سرطان الثدي لديها، في عام 2011.

2- GiulianaRancic، في أكتوبر 2011، تمّ تشخيص إصابتها بسرطان الثدي في المرحلة المبكرة، وكانت قد خضعت الى عملية استئصال ثدي مزدوجة ناجحة.

3- Sharon Osbourne خضعت لعملية جراحيّة لاستئصال ثدييها، بعد اكتشاف أنّها تحمل جيناً يزيد من خطر إصابتها بسرطان الثدي.

4- Hoda Kotb استأصلت ثدييها، في عام 2007.

5- Rene Syler، في عام 2007، وعند بلوغها عامها الـ 44، قررت استئصال ثدييها في إجراء وقائيّ، بعد وفاة والدها ووالدتها بسرطان الثدي.

6- Christina Applegate خضعت لعملية استئصال ثدييها في عام 2008.

7- Angelina Jolie استأصلت ثدييها هذا العام، في إجراء وقائيّ، بعد أن اكتشف الأطباء وجود جين متحوّر يُسبّب سرطان الثدي.

8- Olivia Newton-John خضعت في عام 1992 لاستئصال ثدييها، بعد تشخيص إصابتها بمرض السرطان.

9- Kathy Bates، بعد انتصارها على سرطان المبيض، في عام 2004، تمّ تشخيص سرطان الثدي لديها، في عام 2012، في سنّ الـ64، فخضعت لاستئصال الثديين بعد فترة وجيزة.